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37 минут назад

Папа Римский рекомендовал воздержаться от секса до брака и допустил разводы

ТАСС

Папа Римский Франциск рекомендует молодым парам воздержаться от вступления в сексуальные отношения до таинства брака, так как считает, что это лишь укрепляет подготовку к созданию крепкого семейного союза. В распространенном в среду документе Декастерии по делам мирян, семьи и жизни понтифик также допускает, что иногда развод неизбежен, но это должно быть крайним решением, если все другие исчерпаны.

Папа Римский дал рекомендации молодым парам
Фото: ReutersReuters

"Воздержание должно восприниматься как союзник любви, а не ее отрицание", - указывается в документе.

В предисловии к нему понтифик отмечает необходимость более углубленной подготовки к браку, чтобы избежать его краха и последующих страданий. Как говорится в документе "пастырских наставлений" Святого престола, "воздержание учит уважать друг друга, не подчинять одного желаниям другого, терпению и взаимопониманию в моменты кризиса и женихам и невестам важно разъяснять эту христианскую добродетель для брака и семьи". Данная обязанность лежит в том числе на церкви, как и поддержка пар, переживающих кризис.

"Но есть ситуации, в которых развод неминуем. Иногда он может быть моральной необходимостью", - признается в документе.

Но это должно рассматриваться как "крайняя мера", полагает глава Католической церкви.

Как отмечает газета La Repubblica, последний раз традиционный для церкви принцип сохранения девственности до брака упоминался Иоанном Павлом II в 2003 году. Папа Франциск разрешил несколько лет назад причащать разведенных и повторно вступивших в брак.

Общество,ФРАНЦИСК,Католическая церковь,
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