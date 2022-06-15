Калягин выиграл суд о затоплении квартиры

Народный артист РСФСР Александр Калягин и его дочь выиграли суд у коммунальщиков после затопления их квартиры в центре Москвы. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Коммунальная авария произошла в квартире артиста в Лаврушинском переулке весной 2021 года. Текущая с потолка горячая вода повредила отделку. Экспертиза, проведенная по решению Мещанского суда, куда обратились с иском Калягин и его дочь Ксения, оценила ущерб в 150 тысяч рублей.
15 июня суд вынес решение, что ремонтники, которые чинили трубы водоснабжения непосредственно перед потопом, не виноваты. Однако управляющая компания обязана выплатить актеру и его дочери по 78469 рублей.
Александр Калягин сыграл роли в более 80-ти фильмах и сериалах, в том числе и таких известных как «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино». Также он играет на сцене и основал театр Et Cetera. Актер был удостоен Государственной премии СССР (дважды), ордена «За заслуги перед Отечеством» (II, III, IV степеней), театральной премии «Золотая маска» и других наград.