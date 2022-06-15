Калягин выиграл суд о затоплении квартиры

Народный артист РСФСР Александр Калягин и его дочь выиграли суд у коммунальщиков после затопления их квартиры в центре Москвы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Коммунальная авария произошла в квартире артиста в Лаврушинском переулке весной 2021 года. Текущая с потолка горячая вода повредила отделку. Экспертиза, проведенная по решению Мещанского суда, куда обратились с иском Калягин и его дочь Ксения, оценила ущерб в 150 тысяч рублей.

15 июня суд вынес решение, что ремонтники, которые чинили трубы водоснабжения непосредственно перед потопом, не виноваты. Однако управляющая компания обязана выплатить актеру и его дочери по 78469 рублей.