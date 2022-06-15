В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
59 минут назад

Калягин выиграл суд о затоплении квартиры

Елена Прошина

Народный артист РСФСР Александр Калягин и его дочь выиграли суд у коммунальщиков после затопления их квартиры в центре Москвы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Калягин выиграл суд о затоплении квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Коммунальная авария произошла в квартире артиста в Лаврушинском переулке весной 2021 года. Текущая с потолка горячая вода повредила отделку. Экспертиза, проведенная по решению Мещанского суда, куда обратились с иском Калягин и его дочь Ксения, оценила ущерб в 150 тысяч рублей.

15 июня суд вынес решение, что ремонтники, которые чинили трубы водоснабжения непосредственно перед потопом, не виноваты. Однако управляющая компания обязана выплатить актеру и его дочери по 78469 рублей.

Александр Калягин сыграл роли в более 80-ти фильмах и сериалах, в том числе и таких известных как «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино». Также он играет на сцене и основал театр Et Cetera. Актер был удостоен Государственной премии СССР (дважды), ордена «За заслуги перед Отечеством» (II, III, IV степеней), театральной премии «Золотая маска» и других наград.

Общество,Александр Калягин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители