В России приняли закон об упрощённом ВНЖ для IT-специалистов

Иностранные IT-специалисты и члены их семей смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в России в упрощённом порядке. Соответствующий закон приняла Госдума в третьем чтении. Как говорится в пояснительной записке к документу, айтишникам будут выдавать ВНЖ, даже если у тех нет разрешения на временное проживание. Если устроившийся в России сотрудник уволится и за месяц не найдёт новую работу, ВНЖ аннулируют.

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Согласно закону, на упрощённую выдачу ВНЖ могут претендовать иностранные специалисты, которые трудятся в российских IT-компаниях, имеющих государственную аккредитацию от Минцифры РФ.

Для получения вида на жительство в России иностранным сотрудникам не нужно разрешение на временное проживание, следует из документа. То же самое относится к членам семей айтишников. Сейчас аналогичное право есть у иностранных высококвалифицированных специалистов, а также у представителей утверждённого списка востребованных профессий. Всем остальным для получения ВНЖ нужно не менее года прожить в России, причём придётся предварительно получить разрешение на временное проживание.

Принятый Госдумой закон также позволит работодателям в России нанимать иностранных айтишников без разрешения на использование иностранных работников. Сами же специалисты смогут трудиться в стране без соответствующего разрешения или патента.

2 марта президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России. Это произошло на фоне оттока айтишников после начала военной операции на Украине и введения санкций со стороны Запада.

Среди бонусов для айтишников — льготная ипотека и отсрочка от армии. Последней привилегией только в апреле воспользовались около 2000 молодых специалистов.