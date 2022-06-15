В России ввели дополнительные меры из-за риска завоза чумы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о введении дополнительных мер по профилактике чумы в РФ из-за риска завоза заболевания в страну. Об этом сообщает ТАСС.
Ведомство поручило территориальным органам оценить готовность медучреждений на случай выявления больного с подозрением на чуму. Также Роспотребнадзор рекомендовал регионам РФ обеспечить готовность к проведению мероприятий по недопущению завоза, возникновения и распространения чумы.
Также предполагается информирование населения о мерах профилактики чумы, в том числе о необходимости иммунизации. Для этого необходимо определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против чумы. Также поручено обеспечить соблюдение мер профилактики при риске завоза чумы из эпидемически неблагополучных стран.
Кроме того, в документе говорится о проведении оценки готовности госпитальной базы к проведению первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявленного больного в срок до 27 июня. Также необходимо организовать теоретическую и практическую подготовку работников медорганизаций.
Ранее Попова Попова предупредила о риске новых пандемий. По ее словам, из-за изменения климата в мире увеличивается количество зарегистрированных случаев чумы. Эта инфекция уже вошла в число рисков на сегодняшний день. Она предупредила, что в мире возникают возбудители с пандемическим потенциалом, поэтому нужно готовиться к новым вспышкам инфекций.