В России ввели дополнительные меры из-за риска завоза чумы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о введении дополнительных мер по профилактике чумы в РФ из-за риска завоза заболевания в страну. Об этом сообщает ТАСС.

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Ведомство поручило территориальным органам оценить готовность медучреждений на случай выявления больного с подозрением на чуму. Также Роспотребнадзор рекомендовал регионам РФ обеспечить готовность к проведению мероприятий по недопущению завоза, возникновения и распространения чумы.

Также предполагается информирование населения о мерах профилактики чумы, в том числе о необходимости иммунизации. Для этого необходимо определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против чумы. Также поручено обеспечить соблюдение мер профилактики при риске завоза чумы из эпидемически неблагополучных стран.

Кроме того, в документе говорится о проведении оценки готовности госпитальной базы к проведению первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявленного больного в срок до 27 июня. Также необходимо организовать теоретическую и практическую подготовку работников медорганизаций.