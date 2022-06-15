Зарубежным IT-специалистам упростили получение российского ВНЖ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощенной выдаче иностранным IT-специалистам и их семьям видов на жительство в России. Об этом пишет ТАСС.

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Чтобы получить вид на жительство, иностранный гражданин должен прожить не менее одного года по разрешению на временное проживание. Однако по новым правилам граждане смогут получить ВНЖ минуя получение разрешения на временное проживание. Вместе с ними ВНЖ смогут получить их супруги, дети, а также другие родственники.

Также законом отменяется обязательное наличие патента на работу для IT-специалистов. В настоящее время получить работу без соответствующего разрешения могут работники иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, послегарантийный ремонт поставленного в РФ технического оборудования, а также работники аккредитованных представительств иностранных юридических лиц.