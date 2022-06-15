Энергичный танец милиционеров в Москве сняли на видео

Энергичный танец мужчин на фестивале в Москве попал на видео. Снятой одним из очевидцев записью поделился Telegram-канал «Лосиноостровский район».
«Бешеные танцульки! Смотреть до конца! Мужики так ярко зажигали на фесте в Бабушкинском, что не поделиться этим просто невозможно», — написал автор поста.
В кадр попали реконструкторы в форме советских милиционеров, танцующие под песню «Белая ночь» в исполнении артиста эстрады Виктора Салтыкова. «Бабушкинский район — сила!» — эти слова раздаются в конце ролика.