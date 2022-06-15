Киркоров проигнорировал вопрос о спецоперации на ПМЭФ

Поп-певец Филипп Киркоров прибыл на Петербургский международный экономический форум и проигнорировал вопрос журналистки о его отношении к спецоперации на Украине. Об этом сообщает URA.RU.
На опубликованных кадрах видно, что после вопроса журналистки Киркоров отвернулся и пошел в другую сторону.
Напомним, что ранее Киркоров выступил в защиту юмориста Максима Галкина, которого после критики спецоперации редактор RT Маргарита Симоньян обвинила в гомосексуализме.
Поп-король записал видеообращение, призвав Симоньян соблюдать журналистскую этику и не вести себя как «похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен».
Кроме того, ранее продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить травлю Киркорова с отменой концертов из-за неудачного номера на песню «Мария Магдалена», отметив, что он не уехал из страны, как многие артисты, а также не критикует происходящее на Украине.