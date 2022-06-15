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57 минут назад

Киркоров проигнорировал вопрос о спецоперации на ПМЭФ

Елена Прошина

Поп-певец Филипп Киркоров прибыл на Петербургский международный экономический форум и проигнорировал вопрос журналистки о его отношении к спецоперации на Украине. Об этом сообщает URA.RU.

На опубликованных кадрах видно, что после вопроса журналистки Киркоров отвернулся и пошел в другую сторону.

Напомним, что ранее Киркоров выступил в защиту юмориста Максима Галкина, которого после критики спецоперации редактор RT Маргарита Симоньян обвинила в гомосексуализме.

Поп-король записал видеообращение, призвав Симоньян соблюдать журналистскую этику и не вести себя как «похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен».

Кроме того, ранее продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить травлю Киркорова с отменой концертов из-за неудачного номера на песню «Мария Магдалена», отметив, что он не уехал из страны, как многие артисты, а также не критикует происходящее на Украине.

Общество,Видео,Маргарита Симоньян,Максим Галкин,Иосиф Пригожин,Филипп Киркоров,
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