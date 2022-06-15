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31 минуту назад

«Хороший прецедент»: Иммунолог о публикации новых данных по «Спутнику V» в журнале Vaccines

Семён Капранов
Владислав Жемчугов эксперт

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал публикацию результатов исследования об эффективности российской вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон» в ведущем рецензируемом медицинском журнале Vaccines.

Ранее исследование, которое проводилось в Москве с участием более 1 тыс. пациентов, показало, что эффективность вакцины «Спутник V» против госпитализации от штамма «омикрон» составляет 97% при бустировании препаратом "Спутник Лайт» или ревакцинации «Спутником V». При этом эффективность «Спутника V» с бустерной дозой против средних и тяжелых случаев составила 97,7 процента, против тяжелых и критических случаев — 98,6 процента, против критических случаев — 99,4 процента. После получения минимум одной дозы вакцины центра имени Гамалеи эффективность прививки против всех видов госпитализаций достигла 85,9 процента.

«Спутник V» - первая и одна из лучших вакцин против Ковид-19. Было уже достаточно много сравнительных исследований, они не были приняты всеми учеными, тем не менее данных достаточно. Они говорят о том, что эффективность «Спутника V» вполне реальна против всех штаммов, в том числе «омикрона». Самое главное, что практически нет побочных эффектов и осложнений. По крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то умер и причиной была вакцина, чтобы об этом было где-то сказано официально и достоверно - в научных статьях или отчетах каких-то организаций. Все это сделает вакцину успешной и в будущем, если вирус радикально не поменяется.

«Омикрон», конечно, значительно отличается (от других штаммов - прим. ред.). И мало кто ожидал, что действительно будет такой уровень защиты (при вакцинации «Спутником V»). Есть несколько показателей в плане защиты. Самый главный - это показатель по летальным исходам. Если смотреть по летальным исходам, то, думаю, их просто не будет от «омикрона», в том числе у вакцинированных. Второе - это способность заражаться. На людях трудно провести опыт по преднамеренному заражению, такого нет, это можно сделать только на животных... Если вакцина защищает хорошо, то заразить животных практически невозможно. В ходе опытов берутся огромные дозы, а животные все равно не болеют, вот такой уровень защиты.

Сама по себе публикация (новых данных об эффективности «Спутника V») в ведущем журнале - это хороший прецедент. Это означает, что те, квалифицированные рецензенты - кто читает статью и разрешает ее публиковать, видят достоверность информации, тех цифр и показателей, которые в ней приведены. При этом, например, там может быть опубликовано, что вакцина не показала каких-то результатов - и этому тоже люди будут верить, потому что журналы такого рода как Vaccines очень тщательно относятся ко всем материалам. Поэтому то, что было опубликовано в Vaccines о «Спутнике V», - это реально поможет продвижению вакцины, если будет необходимость в вакцинации против Sars - Cov-2.
Владислав Жемчугов
Владислав Жемчугов Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук
Общество,Видео,Владислав Жемчугов,
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