«Спутник V» - первая и одна из лучших вакцин против Ковид-19. Было уже достаточно много сравнительных исследований, они не были приняты всеми учеными, тем не менее данных достаточно. Они говорят о том, что эффективность «Спутника V» вполне реальна против всех штаммов, в том числе «омикрона». Самое главное, что практически нет побочных эффектов и осложнений. По крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то умер и причиной была вакцина, чтобы об этом было где-то сказано официально и достоверно - в научных статьях или отчетах каких-то организаций. Все это сделает вакцину успешной и в будущем, если вирус радикально не поменяется.



«Омикрон», конечно, значительно отличается (от других штаммов - прим. ред.). И мало кто ожидал, что действительно будет такой уровень защиты (при вакцинации «Спутником V»). Есть несколько показателей в плане защиты. Самый главный - это показатель по летальным исходам. Если смотреть по летальным исходам, то, думаю, их просто не будет от «омикрона», в том числе у вакцинированных. Второе - это способность заражаться. На людях трудно провести опыт по преднамеренному заражению, такого нет, это можно сделать только на животных... Если вакцина защищает хорошо, то заразить животных практически невозможно. В ходе опытов берутся огромные дозы, а животные все равно не болеют, вот такой уровень защиты.



Сама по себе публикация (новых данных об эффективности «Спутника V») в ведущем журнале - это хороший прецедент. Это означает, что те, квалифицированные рецензенты - кто читает статью и разрешает ее публиковать, видят достоверность информации, тех цифр и показателей, которые в ней приведены. При этом, например, там может быть опубликовано, что вакцина не показала каких-то результатов - и этому тоже люди будут верить, потому что журналы такого рода как Vaccines очень тщательно относятся ко всем материалам. Поэтому то, что было опубликовано в Vaccines о «Спутнике V», - это реально поможет продвижению вакцины, если будет необходимость в вакцинации против Sars - Cov-2.

Владислав Жемчугов Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук