Результаты ЕГЭ 2022: график публикации результатов по всем предметам

Школьники по всей России в июне всю сдают ЕГЭ. Теперь главный вопрос: «сколько баллов?». Подробнее о том, как можно узнать результаты ЕГЭ по всем предметам и какой график публикации результатов ЕГЭ предусмотрен в 2022 году, читайте в материале «Рамблера».

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ЕГЭ всему голова

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Экзамен организуется и проводится централизованно по всей России Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором). ЕГЭ проводится совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими госуправление в сфере образования.

Разработка экзамена и эксперименты шли восемь лет – с 2001 по 2009 год. Сейчас единый госэкзамен сдает вся страна. Для получения аттестата выпускники текущего года сдают обязательные предметы — русский язык и математику. Другие дисциплины ЕГЭ ученики сдают на добровольной основе. Сертификаты о сдаче ЕГЭ понадобятся для поступления в любое высшее учебное заведение страны.

Экзамен по всем учебным предметам, кроме иностранных языков, проводится в письменной форме на русском языке. Иностранные языки сдаются и устно, и письменно.

В настоящий момент ЕГЭ проводится по 15 учебным предметам:

• Русский язык

• Математика

• Физика

• Химия

• История

• Обществознание

• Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

• Биология

• География

• Английский язык

• Немецкий язык

• Французский язык

• Испанский язык

• Китайский язык

• Литература

По закону «результаты единого государственного экзамена при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов».

График публикации результатов ЕГЭ

Узнать свои результаты каждый участник может в единой базе результатов ЕГЭ check.ege.edu.ru. Для этого ему надо будет ввести свое ФИО, код регистрации или паспортные данные.

Согласно приказу №10-141 от 19.05.2022, в целях подготовки к проведению единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2022 году Управление организации и проведения государственной итоговой аттестации направило график обработки экзаменационных материалов основного периода ЕГЭ в 2022 году:

География, литература, химия - Не позднее 12.06.2022

Русский язык - Не позднее 18.06

Математика (профильный уровень) - Не позднее 18.06.2022

Математика (базовый уровень) - Не позднее 19.06.2022

История, физика - Не позднее 23.06.2022

Обществознание - Не позднее 24.06.2022

Иностранный язык (письменно) - Не позднее 25.06.2022

Биология - Не позднее 01.07.2022

Иностранный язык (говорение) - Не позднее 02.07.2022

Где еще посмотреть

Помимо check.ege.edu.ru, в большинстве регионов России предусмотрены порталы, где школьники смогут ознакомиться со своими результатами.

Например, некоторые из них:

Москва - http://pgu.mos.ru/

Санкт-Петербург - http://ege.spb.ru

Краснодарский край- http://kubannet.ru/

Как подать апелляцию

Если ученик не согласен с присужденными за задания баллами, то он, согласно закону, в праве подать на апелляцию. Сделать это можно в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов ЕГЭ по соответствующему учебному предмету. При этом стоит учитывать, что суббота тоже считается рабочим днем.