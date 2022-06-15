Результаты ЕГЭ 2022: график публикации результатов по всем предметам

Школьники по всей России в июне всю сдают ЕГЭ. Теперь главный вопрос: «сколько баллов?». Подробнее о том, как можно узнать результаты ЕГЭ по всем предметам и какой график публикации результатов ЕГЭ предусмотрен в 2022 году, читайте в материале «Рамблера».
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Экзамен организуется и проводится централизованно по всей России Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором). ЕГЭ проводится совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими госуправление в сфере образования.
Разработка экзамена и эксперименты шли восемь лет – с 2001 по 2009 год. Сейчас единый госэкзамен сдает вся страна. Для получения аттестата выпускники текущего года сдают обязательные предметы — русский язык и математику. Другие дисциплины ЕГЭ ученики сдают на добровольной основе. Сертификаты о сдаче ЕГЭ понадобятся для поступления в любое высшее учебное заведение страны.
Экзамен по всем учебным предметам, кроме иностранных языков, проводится в письменной форме на русском языке. Иностранные языки сдаются и устно, и письменно.
В настоящий момент ЕГЭ проводится по 15 учебным предметам:
• Русский язык
• Математика
• Физика
• Химия
• История
• Обществознание
• Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
• Биология
• География
• Английский язык
• Немецкий язык
• Французский язык
• Испанский язык
• Китайский язык
• Литература
По закону «результаты единого государственного экзамена при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов».
Узнать свои результаты каждый участник может в единой базе результатов ЕГЭ check.ege.edu.ru. Для этого ему надо будет ввести свое ФИО, код регистрации или паспортные данные.
Согласно приказу №10-141 от 19.05.2022, в целях подготовки к проведению единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2022 году Управление организации и проведения государственной итоговой аттестации направило график обработки экзаменационных материалов основного периода ЕГЭ в 2022 году:
Помимо check.ege.edu.ru, в большинстве регионов России предусмотрены порталы, где школьники смогут ознакомиться со своими результатами.
Например, некоторые из них:
Москва - http://pgu.mos.ru/
Санкт-Петербург - http://ege.spb.ru
Краснодарский край- http://kubannet.ru/
Если ученик не согласен с присужденными за задания баллами, то он, согласно закону, в праве подать на апелляцию. Сделать это можно в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов ЕГЭ по соответствующему учебному предмету. При этом стоит учитывать, что суббота тоже считается рабочим днем.
Технически, к заданиям первой части апелляции невозможны, потому как их проверяет компьютер. Так, выпускник может не согласиться с результатами первой части только если машина неправильно считала ответы. А вот задания второй части проверяли преподаватели и поэтому, выставление баллов все равно могло иметь субъективный характер. Если выпускник подает на апелляцию, то ему назначается встреча с комиссией, на которой он должен будет отстоять свои результаты. Многих правда предупреждают, что комиссия может и добавить баллы, и снизить их. Спорить выпускник может не с критериями проверки, а именно с оценкой самих экспертов.