Журналистка Ксения Собчак оценила пермского человекоподобного робота Дуняша, которая продает мороженое и кофе на Петербургском международном экономическом форуме. В своем Telegram-канале она призналась, что вид андроида напугал и натолкнул ее на мысли об «эффекте зловещей долины» — он подразумевает, что похожие на человека роботы вызывают отвращение у наблюдателей.
«Каждый раз при виде человекоподобных андроидов думаю о том, что вдруг эффект "зловещей долины" — это не современная гипотеза, а генетическая память? А вдруг этот природный страх перед тем, что выглядит как человек, но точно им не является, появился у человечества не просто так? Хотя нет, нет, конечно», — написала Собчак.
Телеведущая отметила, что образ Дуняши списан с жены экс-директора парка имени Горького в Перми Рашида Габдуллина. В парке есть киоск, в котором мороженое продает первая версия робота.