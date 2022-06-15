«Каждый раз при виде человекоподобных андроидов думаю о том, что вдруг эффект "зловещей долины" — это не современная гипотеза, а генетическая память? А вдруг этот природный страх перед тем, что выглядит как человек, но точно им не является, появился у человечества не просто так? Хотя нет, нет, конечно», — написала Собчак.