Ресторан гостиницы "Будапешт" на Петровских линиях в Москве. Заместитель шеф-повара В. И. Осипова с блюдами из фаршированных помидоров, 1972 год

Одна из пользовательниц с ностальгией вспомнила, как отмечала в ресторане гостиницы «Украина» свое 20-летие. По словам женщины, в 1960-х годах большинству советских людей были доступны походы в рестораны. «Нам в 90-е и нулевые даже чебуречная часто была не по карману», — с сожалением ответила другая подписчица.