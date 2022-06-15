Пользователи социальной сети «ВКонтакте» вспомнили о доступности советского общепита. Об этом сообщает Moslenta.ru.
1/24 В ресторане гостиницы "Украина", 1978 год
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2/24 Ресторан гостиницы "Будапешт" на Петровских линиях в Москве. Зал "Ампир", 1972 год 3/24 Ресторан "Меридиан" на парусном судне. Литовская ССР, 1974 год 4/24 Работницы ресторана "Бочка" винодельческого совхоза "Романешты" Людмила Розенталь и Римма Шевченко, 1970
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5/24 Ресторан "Берендей" в Саяногорске. Хакасская автономная область, 1982 год 6/24 Ресторан гостиницы "Будапешт" на Петровских линиях в Москве. Заместитель шеф-повара В. И. Осипова с блюдами из фаршированных помидоров, 1972 год 7/24 Посетители в ресторане речного вокзала (расположенного у впадения реки Омь в Иртыш) города Омска, 1968 год
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8/24 Ресторан гостиницы "Юность" в Москве, 1962 год 9/24 Ресторан "Хвиля". Школьный, 1979 год 10/24 Осетрина, запеченная в тесте. Ресторан "Славянский базар", 1984 год
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11/24 Блюдо русской кухни "Окрошка" - холодный суп на основе кваса. Меню ресторана "Метрополь", 1983 год 12/24 Судак под соусом из грецких орехов в ресторане "Метрополь", 1983 год 13/24 Икра грибная - в меню ресторана "Славянский базар", 1984 год
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14/24 Русские закуски ресторана "Метрополь". Осетрина с гарниром, 1983 год 15/24 Ресторан "Беларусь" в Гомеле, 1974 год 16/24 Национальные дагестанские блюда ресторана "Ленинград", 1979 год
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17/24 Пивной бар "Старый Томас" (Вана Тоомас) в Таллине, 1968 год 18/24 Интерьер ресторана "Гунеш" в Ашхабаде, 1980 год 19/24 Вид на здание ресторана "Махинджаури", 1971 год
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20/24 Открытие гостиницы "Савой" после реставрационных работ, призванных восстановить исторические интерьеры. Зал ресторана, 1989 год 21/24 Киевский ресторан "Днипро", 1973 год 22/24 Посетители ресторана «Зеленый попугай» в городе Сочи, 1979 год
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23/24 Ресторан "Бочка" в Долинске - бальнеологическом и горноклиматическом курорте города Нальчика, 1970 год 24/24 В зале ресторана "Кавказ", 1975 год
Одна из пользовательниц с ностальгией вспомнила, как отмечала в ресторане гостиницы «Украина» свое 20-летие. По словам женщины, в 1960-х годах большинству советских людей были доступны походы в рестораны. «Нам в 90-е и нулевые даже чебуречная часто была не по карману», — с сожалением ответила другая подписчица.
«Часто посещали кафе, рестораны. Муж меня баловал. Сейчас одни воспоминания», — написал другой пользователь.
Какими были советские рестораны – в галерее «Рамблера»