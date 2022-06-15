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46 минут назад

Пермский робот напугал Собчак на VIP-мероприятии

Ura.Ru

Журналистка Ксения Собчак оценила пермского человекоподобного робота Дуняша, которая продает мороженое и кофе на Петербургском международном экономическом форуме. Вид андроида натолкнул Собчак на размышления об «эффекте зловещей долины», который подразумевает, что похожие на человека роботы вызывают неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей.

Пермский робот напугал Собчак на VIP-мероприятии
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Каждый раз при виде человекоподобных андроидов думаю о том, что вдруг эффект „зловещей долины“ — это не современная гипотеза, а генетическая память? А вдруг этот природный страх перед тем, что выглядит как человек, но точно им не является, появился у человечества не просто так? Хотя нет, нет, конечно», — поделилась Собчак со своими подписчиками в Telegram.

Ранее URA.RU рассказывало, что Дуняша — это робот, созданный для продажи мороженого в пермском парке им. Горького. Прототипом для андроида стала Диана Габдуллина — супруга учредителя парка Рашида Габдуллина. «Красивая жена, че. Кстати, четыре ребенка у них, вполне себе счастливая семья», — отметила Собчак.

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Общество,Ксения Собчак,
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