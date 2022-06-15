Выяснилось, сколько россиян не любят свою работу

Стало известно, как жители России относятся к собственной работе. Исследование SuperJob показало, что не любит ее каждый четвертый россиянин.

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«Свою нынешнюю работу любят 53% россиян, тогда как каждый четвертый (25%) вынужден отдавать себя нелюбимому делу. При этом женщины питают теплые чувства к работе заметно чаще мужчин (56% против 49% соответственно), а респонденты старше 45 лет - чаще опрошенных моложе 34 лет (58% против 48%)», - приводит РИА «Новости» полученные результаты.

Также оказалось, что процент влюбленных в свою работу россиян выше среди тех, кто больше зарабатывает. Так, если среди опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей их 45%, то среди зарабатывающих выше 80 тысяч - 59%.

Кстати, чаще любят свою работу учителя, врачи и дизайнеры - по 65%. Кроме того, множество влюбленных в свое дело среди главных бухгалтеров (64%), воспитателей и экономистов (по 62%), программистов (61%) и медсестер (60%).