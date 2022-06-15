«Прогнозы не сбудутся»: Лоза сравнил Украину с Чечней

«Некоторые украинские комментаторы писали мне, что даже если Россия и добьется своих целей, то настроит против себя всех жителей нэзалэжной и получит в контролируемых территориях враждебное население на всю оставшуюся жизнь. Вчера мне попалась в интернете реклама туров по Чечне — с пешеходными маршрутами, горнолыжным курортом, прекрасными недорогими отелями и прогулками по городу Грозному, который выглядит, как нарядная картинка. А ведь последние российские части выходили оттуда чуть более двадцати лет назад после двух кровопролитных войн!» — написал Юрий Лоза.