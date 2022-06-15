В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
28 минут назад

Юрий Лоза сравнил Украину с Чечней. «Прогнозы недоброжелателей не сбудутся»

Ura.Ru

Свердловский бард Юрий Лоза провел параллель между прошлыми событиями в Чечне и нынешними на Украине и пришел к выводу, что украинский народ ждет светлое будущее. Пост об этом артист опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Прогнозы не сбудутся»: Лоза сравнил Украину с Чечней
Фото: ТАССТАСС

«Некоторые украинские комментаторы писали мне, что даже если Россия и добьется своих целей, то настроит против себя всех жителей нэзалэжной и получит в контролируемых территориях враждебное население на всю оставшуюся жизнь. Вчера мне попалась в интернете реклама туров по Чечне — с пешеходными маршрутами, горнолыжным курортом, прекрасными недорогими отелями и прогулками по городу Грозному, который выглядит, как нарядная картинка. А ведь последние российские части выходили оттуда чуть более двадцати лет назад после двух кровопролитных войн!» — написал Юрий Лоза.

Он отметил, что чеченский спецназ считается одним из самых эффективных российских воинских формирований и отлично проявляет себя в настоящее время на территории Украины.

«Так что вряд ли сбудутся прогнозы украинских недоброжелателей. Переформатировать русскоязычное население Украины, исконно являющееся с нами одним народом, будет в разы быстрее, даже несмотря на массированную русофобскую пропаганду, которая велась последние несколько десятков лет», — сделал вывод музыкант.

Спецоперация на Украине длится с февраля и по заявлению российского президента Владимира Путина является вынужденной мерой, призванной избавить народ Донбасса от геноцида. В настоящее время российская армия взяла под контроль большую часть Запорожской и Херсонской областей. Руководство этих регионов допускает возможность проведения референдума о вхождении в состав РФ.

Общество,Юрий Лоза,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители