Пока вы спали: охота Ирана и Израиля и санкционный удар по Берлину

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Как Иран и Израиль охотятся друг на друга

На этой неделе в Стамбуле задержали группу иранских оперативников, которые готовили нападение на израильских граждан, и Израиль призвал своих граждан не посещать Турцию. Как отмечает «Коммерсант», обстановка в Турции накалилась после того, как в мае Иран обвинил Израиль в убийстве офицера Корпуса стражей исламской революции.

Полковника Сайада Ходаи застрелили в центре Тегерана, израильские СМИ называли его ответственным за организацию терактов против израильтян на Кипре, в Кении, Колумбии и три раза в Турции. В то же время Израиль пригрозил атаковать один из дворцов президента Сирии Башара Асада, если сирийские власти не откажутся от поставок иранского оружия. СМИ отмечают, что сирийские чиновники недовольны решением России не мешать Израилю.

«Санкции бьют по Германии, а не по России»

Член комитета Бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил в интервью «Известиям», что европейские и немецкие санкции наносят ущерб Германии, а не России. Он заявил, что РФ всегда была надежным экспортером, а ее ресурсы - недорогими.

Котре назвал эту ситуацию беспроигрышной, отметив, что «было бы желательно и дальше удерживать Россию в качестве поставщика энергоресурсов». Частичное эмбарго на российскую нефть он назвал губительным для немецкой экономики, подчеркнув, что некоторые предприятия из-за этого уже предупредили о росте цен на свою продукцию на 20–30 процентов.

Россияне начали скупать дешевое урезанное КАСКО

Агрегатор «Страховка.Ру» выяснил, что в России резко вырос спрос на урезанное КАСКО. Как пишут «Известия», полисы только от угона начали покупать на 88 процентов чаще, а мини-каско - страховки с ограниченным набором рисков - на 62 процента чаще.

Основной причиной популярности урезанных страховок стал рост цен на каско (на 30-50 процентов). Стоимость мини-каско обычно составляет не более 30 процентов от цены полной страховки. В компании «Согласие» заявили, что в некризисное время доля договоров мини-каско не превышает пяти процентов, а сейчас достигает 20 процентов.

«Боевые дроны для Украины? Не так быстро»

Администрация президента США Джо Байдена столкнулась с проблемами с логистикой и обучением, рассматривая продажу боевых беспилотников Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Даже если продажа четырех беспилотников MQ-1C Grey Eagle состоится в ближайшие недели, украинские солдаты, скорее всего, не смогут использовать эти системы на передовой в течение еще нескольких недель, а то и месяцев, заявили собеседники издания. Управлять этими беспилотниками сложно, обучение займет время. Для Grey Eagle также требуется обширная наземная инфраструктура, включая взлетно-посадочные полосы, защищенные каналы связи и оборудование.

Как санкции ударили по российскому фитнесу

«Коммерсант» рассказал, что почти половина российских фитнес-клубов не смогла адаптироваться к работе в условиях санкций (47,8 процента по данным опроса Национального фитнес-сообщества, НФС). Клубы столкнулись со множеством проблем - всем тренажерам периодически требуется ремонт, большинство из них - импортные, потому получить запчасти для них сложно; в частности, кардиооборудование завозилось в основном из ЕС.