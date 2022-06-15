Названы лучшие турецкие отели для семейного отдыха «не за миллион»

Турция является лучшим направлением для семейного отдыха. Таким мнением в своем Telegram-канале поделилась эксперт по туризму, владелица турагентства Майя Котляр.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она выделила данную страну в связи с тем, что турецкие отели славятся разнообразием детских клубов, развлечений и анимационных шоу. Кроме того, пляжи республики неоднократно получали международную награду «Голубой флаг», напомнила эксперт.

Также ею были перечислены лучшие отели для проживания с детьми «не за миллион». Так, на первом месте - пятизвездочный Calista Luxury Resort Deluxe в Белеке.

«Победитель наград «самый экологичный», «самый зеленый» отель Белека, шикарное питание, вышколенный сервис», - подчеркнула Котляр.

Двухнедельное проживание для семьи из четырех человек в этом отеле в июле-августе составляет 500-550 тыс. рублей, указала Котляр.

Вторую строчку занял обновленный отель Lara Barut Collection с большой территорией и спа-центром, третью - Voyage Belek Golf & Spa, где располагаются луна-парк и несколько детских бассейнов. Там же выдают специальные памперсы для плавания. Стоимость двухнедельного отдыха в этих отелях составит 450-500 тыс. рублей.

Еще один отель, на который эксперт обратила внимание, - Voyage Sorgun в Сиде с ценой проживания в пределах 370-400 тыс. рублей.

Также Котляр рекомендует рассмотреть следующие отели: Voyage Torba, Ela Excellence Resort Belek Deluxe, Gloria Serenity Resort Deluxe, Gloria Verde и Xanadu Island Hotel All Suite.