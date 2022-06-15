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1 час назад

Киселев напомнил Галкину о его заработках на госканалах

Елена Прошина

Журналист Дмитрий Киселев ответил Максиму Галкину, заявившему, что он никогда не зарабатывал за счет государства. Телеведущий напомнил коллеге, сколько он заработал на федеральных каналах в России, об этом пишет «СтарХит».

Киселев напомнил Галкину о его заработках на госканалах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Максим Галкин опубликовал в своих соцсетях пост, в котором рассказал о любви к России. По словам юмориста, он всегда трепетно относится к родине и никогда ее не предавал. На сообщение комика отреагировал Киселев, отметив, что тот превращается в марионетку Запада.

«Галкин говорит, что никогда ничего не получал от государства. Но, позвольте, а работа на госканале и корпоративы «Газпрома»? Где была его принципиальность, если уж он так против государства? Сегодня Галкин представляется другим и сжигает мосты с Россией», — заявил телеведущий в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, после начала спецоперации на Украине Максим Галкин вместе с семьей уехал из России в Израиль. Сейчас у юмориста проходит тур по израильским городам. В своих выступлениях Галкин кроме прочего отпускает нелестные шутки о спецоперации, международных отношениях, расширении НАТО, а также о некоторых российских телеведущих.

Общество,Максим Галкин,Дмитрий Киселев,НАТО,Газпром,
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