Киселев напомнил Галкину о его заработках на госканалах

Журналист Дмитрий Киселев ответил Максиму Галкину, заявившему, что он никогда не зарабатывал за счет государства. Телеведущий напомнил коллеге, сколько он заработал на федеральных каналах в России, об этом пишет «СтарХит».

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Ранее Максим Галкин опубликовал в своих соцсетях пост, в котором рассказал о любви к России. По словам юмориста, он всегда трепетно относится к родине и никогда ее не предавал. На сообщение комика отреагировал Киселев, отметив, что тот превращается в марионетку Запада.

«Галкин говорит, что никогда ничего не получал от государства. Но, позвольте, а работа на госканале и корпоративы «Газпрома»? Где была его принципиальность, если уж он так против государства? Сегодня Галкин представляется другим и сжигает мосты с Россией», — заявил телеведущий в эфире телеканала «Россия 1».