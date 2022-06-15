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36 минут назад

Огромного удава в вагоне петербургского метро сняли на видео

Александр Кузьмин

Огромный удав прокатился в петербургском метро. Змея была замечена в вагоне поезда на зеленой ветке подземки. Снятый очевидцами ролик с необычным пассажиром размещен в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как крупное пресмыкающееся спокойно расположилось на поручнях. При этом присутствие змеи ни у кого не вызвало паники, петербуржцы ехали в поезде, практически не обращая внимание на удава. По некоторым данным, он проследовал до станции «Беговая».

Ранее сообщалось о погоне гориллы за собакой в сафари-парке. Примат преследовал животное, которое случайным образом проникло к нему в вольер.

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