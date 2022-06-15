Огромного удава в вагоне петербургского метро сняли на видео

Огромный удав прокатился в петербургском метро. Змея была замечена в вагоне поезда на зеленой ветке подземки. Снятый очевидцами ролик с необычным пассажиром размещен в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как крупное пресмыкающееся спокойно расположилось на поручнях. При этом присутствие змеи ни у кого не вызвало паники, петербуржцы ехали в поезде, практически не обращая внимание на удава. По некоторым данным, он проследовал до станции «Беговая».