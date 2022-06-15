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32 минуты назад

В Херсонской области возник ажиотажный спрос на российские паспорта

Елена Прошина

В Херсонской области наблюдается ажиотажный спрос на получение российских паспортов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

В Херсонской области возник ажиотаж на российские паспорта
Фото: РамблерРамблер

«Очень большой ажиотаж. Все больше и больше людей желают получить гражданство Российской Федерации. Жители Херсонщины массово сегодня стоят в очередях, чтобы сдать документы для получения российского гражданства только лишь потому, что Россия может защитить, Россия может накормить и социально обеспечить человека в стране, в которой человек — это наивысшая социальная ценность государства», — заявил чиновник.

По словам Стремоусова, в регионе уже подали свыше десяти тысяч заявок на получение гражданства РФ.

«Каждый день люди получают паспорта и очереди все больше и больше. Поэтому нами увеличивается количество административных центров по приему документов», — отметил замглавы.

Напомним, во время спецоперации военные России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, происходит восстановление торговых связей с Крымом.

Общество,Кирилл Стремоусов,
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