В Херсонской области возник ажиотаж на российские паспорта

В Херсонской области наблюдается ажиотажный спрос на получение российских паспортов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.
«Очень большой ажиотаж. Все больше и больше людей желают получить гражданство Российской Федерации. Жители Херсонщины массово сегодня стоят в очередях, чтобы сдать документы для получения российского гражданства только лишь потому, что Россия может защитить, Россия может накормить и социально обеспечить человека в стране, в которой человек — это наивысшая социальная ценность государства», — заявил чиновник.
По словам Стремоусова, в регионе уже подали свыше десяти тысяч заявок на получение гражданства РФ.
«Каждый день люди получают паспорта и очереди все больше и больше. Поэтому нами увеличивается количество административных центров по приему документов», — отметил замглавы.
Напомним, во время спецоперации военные России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, происходит восстановление торговых связей с Крымом.