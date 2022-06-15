«Суперлуние» над Санкт-Петербургом сняли на видео

Жители Санкт-Петербурга смогли увидеть одно из самых ярких и крупных полнолуний лета.

В ночь на 14 июня 2022 года жители Санкт-Петербурга могли наблюдать. Огромная Луна поднялась над городом и освещала крыши и улицы Северной столицы. Такая Луна называется Клубничной. Фотографиями суперлуния горожане поделились в сети.

Клубничной Луна называется не из-за цвета, а из-за сезона. Как правило, в это время начинается время урожая клубники. В Европе такую Луну обычно называют Розовой.