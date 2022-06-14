Российский блогер сравнил еду из нового «Макдоналдс» с оригинальной

Российский техноблогер Валентин Wylsacom Петухов попробовал бургеры из нового «Макдоналдс» на Ленинградском шоссе и посчитал, что блюда остались прежними по вкусу. Ролик опубликован на YouTube-канале блогера.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Wylsacom заказал несколько бургеров, в том числе Гранд, картофель фри, вафельный рожок, клубничное мороженое и вишневый пирожок. По его словам, качество картофеля у «Вкусно и точка» по сравнению с оригиналом не изменилось.

«Чизбургер ничем не отличается, тот же самый. Все как положено», — рассказал Петухов, пробуя бургеры. Похожим образом он оценил и остальные блюда.

Один из посетителей рассказал блогеру, что «когда зашел в заведение, по запаху понял, что этот тот же самый «Макдоналдс». По словам техноблогера, дизайны упаковок — самые заметные изменения в сети ресторанов быстрого питания. Из десертов Петухову не понравился молочный коктейль, а вишневый пирожок был «один в один».