Дачникам назвали проверенные способы избавиться от колорадского жука

Среди эффективных способов избавления от колорадского жука - опрыскивание растений

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настоем из полыни и золы и нашатырным спиртом. Об этом E1.ru рассказала садовод Лидия Акимова.

По ее словам, использовать раствор из полыни необходимо один раз в две недели до цветения, а после — один раз в месяц.

«Можно нарубить граммов триста полыни, добавить пару стаканов золы, залить это все кипятком, настоять, процедить, довести до десяти литров, и этим раствором вы можете опрыскивать картофель. Очень хорошо также влажный картофель просто обсыпать древесной золой. Рекомендуется делать это поутру, пока листья еще влажные от росы, или после дождя», - отметила она.

Благодаря золе уничтожаются как взрослые жуки, так и личинки насекомого. Также хорошо работает и «припудривание» картошки кукурузной мукой. В желудке у жука мука заметно увеличивается в объеме, что ведет к его гибели.

Помочь в борьбе с вредителем может также и нашатырный спирт из расчета 50 мл на 10 литров воды, так как его запах не любит ни взрослый жук, ни его личинки, пояснила эксперт.

«Но этот раствор надо наносить не распылителем, а либо веником, либо лейкой провести по картофелю. Потому что если распылителем, то аммиак очень быстро выдыхается и вы надышитесь им больше, чем жуки», - подчеркнула Лидия Акимова.