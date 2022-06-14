В ВОЗ сообщили о снижении на 90% заболеваемости смертности от ковид-19

"Эта тенденция очень приветствуется. Однако на прошлой неделе в ВОЗ все еще поступали сообщения о более 3 млн случаев заражения", - продолжил он, подчеркнув, что ввиду ослабления в ряде стран эпидемиологического наблюдения и тестирования на ковид не обо всех случаях становится известно, и на самом деле их больше. Кроме того, на минувшей неделе в мире было зарегистрировано 8 737 летальных исходов от ковида. "Не может быть приемлемого уровня смертности от COVID-19, учитывая, что имеются инструменты для предотвращения, выявления и лечения этой болезни", - констатировал Гебрейесус.