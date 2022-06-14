Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал инициативу ввести штраф за выброшенных питомцев. Специалист отметил важность разработки в России механизма установления соответствия между животным и его хозяином.
Проблема (с выброшенными питомцами - прим. ред.) характерна не только для нашей страны. К сожалению, она характерна для большинства стран в той или иной степени. И в относительно законопослушной Европе такие вещи периодически случаются, и во всех странах так или иначе с этим злом борются.
Причем в данном случае есть две проблемы. Первая, когда животное просто выбрасывается. Это одна из форм жестокого обращения с животными. Во-вторых, бывают случаи, когда выброса, оставления животного без попечения как такого нет, при этом манера содержания животного позволяет ему свободно передвигаться без контроля хозяина. Условно говоря, хозяин открывает калитку или подъезд, собака днем гуляет, а ночью возвращается. В России есть целые регионы, где характерно такое содержание животных. И часто так бывает, что именно эти животные представляют проблему для окружающих. Есть случаи с достаточно серьезными последствиями. Например, тот случай, который мы видели в Забайкалье в начале этого года (в январе в селе Домна несколько собак, принадлежащих местной жительнице, насмерть загрызли семилетнюю девочку - прим. ред.) касался именно домашних животных. То есть люди отправляли животных на так называемый самовыгул. Здесь нет как такового отказа от содержания животных. Люди их пускают домой, кормят, но при этом на достаточно большом отрезке времени они за животными не следят. Животные предоставлены сами себе, они принимают участие в размножении, добывают себе еду и часто бывают виновниками определенных проблем, в том числе, связанных с нападением на людей.
В связи с этим, с одной стороны, данная инициатива (штрафовать за выброшенных домашних животных) направлена на то, чтобы как-то начать решать проблему. С другой стороны, есть выражение о строгости российских законов, которая компенсируется необязательностью их исполнения. Так вот здесь очень важна не столько жесткость наказания, сколько его неотвратимость. Прежде всего, здесь мы говорим о механизме контроля. А с механизмом контроля у нас беда, потому что, к сожалению, обязательная регистрация домашних животных, которая изначально предусматривалась в проекте закона "Об ответственном обращении с животными", в последнюю редакцию не вошла. Кроме того, регистрация или идентификация, учет и маркировка домашних животных, которые сейчас рассматриваются в Госдуме как одна из возможностей ветеринарных процедур, - это все вызывает большие сомнения с точки зрения механизма реализации. Есть сомнения, что это все будет реализовано с должной степенью эффективности.
Если мы не можем поставить взаимно однозначное соответствие между животным и его хозяином, его собственником, который отвечает за жизнь, здоровье животного, а также за потенциальный вред, который данное животное может нанести, если окажется в безнадзорном состоянии, будут единичные случаи, когда людей будут ловить, наказывать. Дальше хоть расстрел вводи, но все равно, если невозможно доказать, чье это животное бегает и кого-то кусает, это проблему не решит. Какие бы серьезные штрафы ни вводились.
Взаимно однозначное соответствие между собственником и животным - у нас такая система отчасти отлажена на примере автотранспортных средств, на примере обращения с оружием. Соответственно, у нас каждая машина имеет регистрационный номер, который выдается в ГИБДД, когда вы ставите ее на регистрацию. И в данном случае вы как собственник этой машины, если что-то вдруг случается, несете ответственность. В том числе, и за действия третьих лиц, если, предположим, вы передали кому-то управление, а водитель вашей машины что-то нарушил, например, попал под камеру. Штраф приходит не тому человеку, который был за рулем, а тому человеку, на которого зарегистрирован автомобиль. Соответственно, этот человек несет за свою машину ответственность, в том числе, когда он доверяет ее другому лицу.
Думаю, (необходимо реализовать) вот этот механизм ответственности за животное. Не в каждом доме должна быть собака, но каждая собака должна иметь собственника. Если собственник есть, то он должен в соответствии с законом нести за нее ответственность. Эта ответственность должна каким-то образом устанавливаться юридически, в правовом поле. (Должно быть) взаимно однозначное соответствие - животное и его собственник. Тогда закон будет работать, а размер штрафов - это вторично.Кирилл Горячев Вице-президент Московского общества защиты животных
Ранее в Государственной думе предложили ввести наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев и до 200 тысяч рублей — за укусы домашних животных при отсутствии состава преступления.