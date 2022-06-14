Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев в разговоре с "Рамблером" прокомментировал инициативу ввести штраф за выброшенных питомцев. Специалист отметил важность разработки в России механизма установления соответствия между животным и его хозяином.

Ранее в Государственной думе предложили ввести наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев и до 200 тысяч рублей — за укусы домашних животных при отсутствии состава преступления.