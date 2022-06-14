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6 часов назад

Врач сравнила продолжительность жизни трудоголиков и алкоголиков

Lenta.ruиещё 1

Спортивный врач Александра Пурига раскрыла, как отсутствие регулярного отпуска сказывается на продолжительности жизни человека. Об этой неочевидной зависимости эксперт рассказала в своем Telegram-канале.

Врач сравнила продолжительность жизни трудоголиков и алкоголиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пурига сравнила продолжительность жизни людей с так называемым синдромом отсутствия отпуска и алкоголиков и сделала неожиданный вывод, что трудоголики живут меньше.

«У людей начинаются нервные расстройства, хроническая усталость, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания», — уточнила она.

Спортивный врач также отметила, что те, кто регулярно не отдыхает и не отключается от работы, рискуют получить постоянные головные боли, проблемы со сном и памятью, потерю концентрации внимания, а также — боли в мышцах и суставах. Она призвала выстроить грамотный баланс работы и отдыха, чтобы потом не жалеть.

Ранее Александра Пурига рассказала, как душ помогает бороться с депрессией. Холодный душ способствует передаче множества импульсов от периферических нервных окончаний в мозг, что приводит к антидепрессивному эффекту.

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