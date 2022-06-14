Врач сравнила продолжительность жизни трудоголиков и алкоголиков

Пурига сравнила продолжительность жизни людей с так называемым синдромом отсутствия отпуска и алкоголиков и сделала неожиданный вывод, что трудоголики живут меньше.

Спортивный врач также отметила, что те, кто регулярно не отдыхает и не отключается от работы, рискуют получить постоянные головные боли, проблемы со сном и памятью, потерю концентрации внимания, а также — боли в мышцах и суставах. Она призвала выстроить грамотный баланс работы и отдыха, чтобы потом не жалеть.