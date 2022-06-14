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39 минут назад

Лисенка на улице в Петербурге сняли на видео

Александр Кузьмин

В Приморском районе Петербурга накануне, 13 июня, объявился лисенок. Любопытное животное сняли на видео и опубликовали в социальных сетях. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Лисенок на людей внимания не обращал, он кружил вокруг мусорных баков, разыскивая продукты для перекуса. «Милаш проголодался», – отмечают в комментариях к записи.

Впрочем, далеко не все горожане умилялись появлению рыжего малыша. Один из них уточнил, что у лис часто встречается бешенство, первым признаком которого является потеря инстинкта самосохранения. Тогда животное перестает бояться человека.

Общество,Видео,
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