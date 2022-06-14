В Великих Луках стартовал фестиваль воздухоплавания. Видео

Десятки воздушных шаров поднялись в небо в рамках 26-ой Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках в воскресенье, 12 июня.
В этом году аэронавты из пяти федеральных округов России и Республики Беларусь традиционно собрались вместе, чтобы принять участие в соревнованиях.
Как рассказал директор встречи Владимир Орлов, свое начало мероприятие берет еще с 1996 года.
"С 1996 года был создан учебный центр в Великих Луках, построено здание, и все пилоты, спортивные пилоты, включая турецких, которые сейчас пользуются такой славой в Каппадокии, они все учились в Великих Луках", - сказал Орлов.
В этот раз, по его словам, на мероприятии собрались около 40 команд воздухоплавателей.
Некоторые участники рассказали, что не впервые приезжают на фестиваль и на обучение в Великие Луки.