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1 час назад

Умерла искусствовед Людмила Кожинова

Газета.Ru

Искусствовед, доцент, профессор ВГИКа, член Союза кинематографистов России Людмила Кожинова умерла в возрасте 91 года, сообщается на сайте Союза.

Умерла искусствовед Людмила Кожинова
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Смерть наступила 11 июня. В некрологе коллеги называют Кожинову «хранительницей времени, открывателем талантов, советчицей в хитросплетениях жизни и индустрии, учителем здравомыслия». «Людмиле Александровне принадлежит фраза, ставшая паролем для ее выпускников разных лет: «Жизнь не так проста, как кажется, — она гораздо проще», — цитируют Кожинову в Союзе.

Прощание с искусствоведом состоится 16 июня в Центральном Доме кинематографистов.

Ранее сообщалось, что скончался актер из «Магнолии» и «Часа пик» Филип Бейкер Холл. Известно, что смерть наступила 12 июня. В последние минуты жизни актера окружали близкие люди. Смерть Филипа Бейкера Холла подтвердила его супруга Холли Уолфл.

Общество,Филип Бейкер,
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