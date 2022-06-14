Умерла искусствовед Людмила Кожинова

Искусствовед, доцент, профессор ВГИКа, член Союза кинематографистов России Людмила Кожинова умерла в возрасте 91 года, сообщается на сайте Союза.
Смерть наступила 11 июня. В некрологе коллеги называют Кожинову «хранительницей времени, открывателем талантов, советчицей в хитросплетениях жизни и индустрии, учителем здравомыслия». «Людмиле Александровне принадлежит фраза, ставшая паролем для ее выпускников разных лет: «Жизнь не так проста, как кажется, — она гораздо проще», — цитируют Кожинову в Союзе.
Прощание с искусствоведом состоится 16 июня в Центральном Доме кинематографистов.
Ранее сообщалось, что скончался актер из «Магнолии» и «Часа пик» Филип Бейкер Холл. Известно, что смерть наступила 12 июня. В последние минуты жизни актера окружали близкие люди. Смерть Филипа Бейкера Холла подтвердила его супруга Холли Уолфл.