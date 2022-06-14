Умерла искусствовед Людмила Кожинова

Смерть наступила 11 июня. В некрологе коллеги называют Кожинову «хранительницей времени, открывателем талантов, советчицей в хитросплетениях жизни и индустрии, учителем здравомыслия». «Людмиле Александровне принадлежит фраза, ставшая паролем для ее выпускников разных лет: «Жизнь не так проста, как кажется, — она гораздо проще», — цитируют Кожинову в Союзе.