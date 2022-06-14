В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
57 минут назад

В Крыму отказались чинить машину военных с символикой Z

Lenta.ru

В Красногвардейском районе Крыма на одной из станций технического обслуживания отказались чинить машину военных с символикой Z, в ситуации пообещал разобраться глава парламента республики Владимир Константинов. Об этом он сообщил в своем аккаунте во «ВКонтакте».

В Крыму отказались чинить машину военных с символикой Z
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хозяин сервиса Вилен Сейтосманов уже назвал случившееся недоразумением и пояснил, что на его станции не могут обслуживать фуры.

«Из соцсетей узнал, что в поселке Видное Красногвардейского района на СТО отказали в обслуживании военнослужащим, приехавшим на вулканизацию шин на автомобиле с символикой "Z". Сделано это было по распоряжению хозяина, который, как выяснилось, является сторонником нацистского режима Украины», — написал глава крымского парламента.

Сейтосманов же заверил, что поддерживает спецоперацию на Украине и по возможности помогает российским военным. Он разъяснил, что эпизод, получивший общественную огласку, произошел поздно вечером 11 июня. «Ребята подъехали и попросили сделать им колесо [грузового автомобиля], но так как технически мой сервис не подготовлен к этому, у меня нет оборудования для этого, нам пришлось им отказать. Никаких грубых ответов, ничего такого не было», — подчеркнул мужчина.

Ранее генерал-полковник Александр Лапин раскрыл тайный смысл символа «О» для российской армии. Он объяснил, что символ «О» является знаком привилегией тех, кто смело ходит в атаку и громит врага. Между тем, подчеркнул Лапин, только одержав победу, можно с честью вернуться на Родину.

Общество,Александр Лапин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители