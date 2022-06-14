В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
30 минут назад

Россиянин отсудил у «Макдоналдса» 600 тысяч рублей

Lenta.ruиещё 4

Житель Москвы, чей автомобиль в ходе уборки поцарапал сотрудник «Макдоналдса», отсудил у американской компании свыше 600 тысяч рублей. Об этом рассказали РИА Новости в Замоскворецком суде столицы.

Россиянин отсудил у «Макдоналдса» 600 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянин около года назад зашел в кафе сети быстрого питания, припарковав рядом иномарку Chevrolet. Когда мужчина вышел из заведения, он обнаружил на своем авто сколы.

Позже выяснилось, что работник «Макдоналдса» проводил уборку рядом с автомобилем и распылял воду под высоким давлением. Из-за действий сотрудника грязь, гравий и песок отлетали в сторону машины и повредили на ней краску.

Тогда в органах правопорядка возбуждать уголовное дело отказались, ресторан не стал компенсировать россиянину ремонт машины. Однако позднее московский суд взыскал с «Макдоналдса» 609 тысяч рублей. Решение пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

В мае компания «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе из России после 30 лет работы и продаже всех торговых точек из-за событий на Украине.

12 июня в Москве на Пушкинской площади открылся ресторан «Вкусно и точка», ставший российским преемником «Макдоналдса».

Общество,McDonald's,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители