Пока вы спали: «щель в Евросоюз» и срыв саммита НАТО

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«Щель в Евросоюз» для Украины

«Коммерсант» рассказал, что 17 июня Еврокомиссия примет историческое решение и даст рекомендацию предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, приоткрыв «щель в Евросоюз». Если это произойдет, 23–24 июня Евросовету - то есть лидерам стран ЕС - предложат официально запустить новый раунд сближения с Украиной.

Однако не все в ЕС этого хотят, подчеркивает газета. В Евросовете есть три лагеря: первый - поддерживает ускоренный путь Украины в ЕС (Польша, Прибалтика, Италия), второй - выступает против (Нидерланды, Дания), третий - предлагает промежуточное решение (Франция, Германия, Австрия). Политики из второго и третьего лагерей считают, что Украине необходимо усовершенствовать законодательство, бороться с коррупцией и работать над демократией. Кроме того, ускоренный путь в ЕС для Украины был бы несправедлив по отношению к балканским странам, которые «много лет топчутся на пороге ЕС».

«Их слова полны лжи»: Турция срывает саммит НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Финляндию и Швецию, стремящихся в НАТО, в поддержке терроризма, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал «полные лжи» слова западных политиков, пишет «Коммерсант». Газета отмечает, что Эрдоган перестал стесняться в выражениях на фоне развертывания в Греции новых баз НАТО.

Турецкий президент отказался верить, что цель этих баз - сдерживание России. Также Эрдоган заявил, что «греческий премьер для него больше не существует». Это может стать большой, но не единственной проблемой для мадридского саммита НАТО. В альянсе рассчитывали, что на этом саммите будет одобрено вступление Стокгольма и Хельсинки в НАТО, однако Турция передала двум странам большой список требований - принять законы о поддержке Анкары в борьбе с террористическими организациями, закрыть все организации, связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК, в Турции ее считают террористической), снять эмбарго на поставки Турции вооружений и выдать Анкаре турецких граждан, которых власти считают террористами. Как отмечает «Коммерсант», Финляндия ни разу не выдала Анкаре членов РПК, несмотря на многочисленные запросы с 2019-го по 2022 год.

В магазины возвращаются скидки

В торговых сетях Metro cash & carry и «Магнит» сообщили «Известиям», что рителейры начали возвращать скидки и акции после их отмены на фоне февральского ажиотажного спроса.

У крупных федеральных сетей появились 30-процентные скидки на бакалею, мясные изделия и молочную продукцию. По словам источника газеты из «Магнита», из-за падения спроса большие скидки начали делать производители кондитерских изделий - конфет и прочего. Мясопереработчик «Окраина» сообщил «Известиям», что скидки на продукцию компании для «Глобуса» теперь составляют 30 процентов, для «Ленты» и «Ашана» - по 25 процентов.

Россиянам усложнят путь к оружию

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, ужесточающий проверки покупателей огнестрельного оружия, пишут «Известия». Если законопроект примут, всех желающих получить лицензию на оружие будут проверять «в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности».

Авторы рассчитывают, что благодаря этому оружие не смогут получить причастные к организованной преступности и люди, планирующие использовать оружия в преступных целях. Опрошенные «Известиями» юристы отметили, что критерии, по которым будут определять «намерения гражданина использовать оружие в противоправных целях», неясны.

«Зеленский невольно признал успехи России»

«Взгляд» рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский «невольно» признал успехи российской армии. Опрошенные газетой эксперты заявили, что об этом свидетельствует подписанный им документ, который позволяет перебрасывать подразделения территориальной обороны на фронт.