Названа дата ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии и письменная часть экзамена по иностранным языкам пройдут в основной период сдачи 14 июня, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

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"ЕГЭ по иностранному языку разделен на две части: письменную и устную (раздел "Говорение"), которые проводятся в разные дни. 14 июня участники ЕГЭ сдают письменную часть экзаменационной работы, а устная пройдет 16 и 17 июня", - говорится в сообщении. Устную часть выпускники сдают по желанию.

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На ЕГЭ можно выбрать для сдачи пять иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский. На сдачу английского зарегистрировались около 97 тыс. человек, из них 95 тыс. - выпускники текущего года. Немецкий планируют сдавать 1 129 участников, французский - 714 человек, китайский - 156 человек, испанский - 134 человека.

Письменная часть экзаменационной работы по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам состоит из четырех разделов, включающих 40 заданий, по китайскому - 29 заданий. На выполнение работы по европейским языкам отводится 3 часа 10 минут (190 минут), по китайскому- 3 часа (180 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным составляет 22. Письменная и устная части оцениваются в совокупности: за письменную можно максимально получить 80 баллов, за устную - 20 баллов. Свои результаты участники ЕГЭ узнают не позднее 4 июля.

ЕГЭ по биологии 14 июня планируют сдавать около 123 тыс. человек, из них более 120 тыс. - выпускники текущего года. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих 28 заданий. На выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл - 36. Результаты станут известны не позднее 29 июня.