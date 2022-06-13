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51 минуту назад

Умер актер дубляжа Станислав Войнич

Lenta.ruиещё 1

В Петербурге на 49-году жизни умер актер дубляжа Станислав Войнич. Об этом сообщила его супруга Виктория Войнич-Слуцкая в личном блоге.

Умер актер дубляжа Станислав Войнич
Фото:  страница Студия «Кравец-Рекордз» во «ВКонтакте» страница Студия «Кравец-Рекордз» во «ВКонтакте»

По словам супруги актера, Войнич тяжело болел, что и стало причиной смерти. Несколько недель назад она опубликовала пост, в котором сообщила, что врачи не могут победить болезнь мужа. Актер скончался в кругу семьи 12 июня.

На счету Станислава Войнича более 70 ролей в дубляже кинокартин. Он озвучивал персонажей фильмов «Планета обезьян: Война», «Отель "Гранд Будапешт"», «Дюна», «Поезд в Пусан», сериалов «Игра престолов», «Новый папа», «Мир дикого Запада» и многие другие.

Ранее сообщалось, что на 81-м году жизни скончался музыкант и участник дуэта Seals and Crofts Джим Силс. Рок-музыкант умер дома после продолжительной борьбы с хроническим заболеванием.

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