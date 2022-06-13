«Как известно, если в раковину открыть кран, то вся вода будет уходить сразу, а если опрокинуть ведро воды, то раковина переполнится и опустошится не моментально. На городских улицах действуют те же физические законы. Соответственно, через короткий период времени после окончания ливня вся вода на магистральных улицах будет принята системой ливневой канализации», - цитирует РИА «Воронеж» пресс-службу мэрии города.