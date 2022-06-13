В понедельник, 13 июня, улицы Воронежа оказались затоплены из-за мощного ливня. Горожане публикуют фотографии и видео «затопленного» города в социальных сетях. Они сообщают, что некоторые районы залило водой очень сильно, а в других ситуация не столь критична. Об этом пишет издание «Воронежские новости».
Отмечается, что из-за непогоды на дорогах могут возникнуть сильные пробки. Возможны и другие неприятные последствия.
«Как известно, если в раковину открыть кран, то вся вода будет уходить сразу, а если опрокинуть ведро воды, то раковина переполнится и опустошится не моментально. На городских улицах действуют те же физические законы. Соответственно, через короткий период времени после окончания ливня вся вода на магистральных улицах будет принята системой ливневой канализации», - цитирует РИА «Воронеж» пресс-службу мэрии города.
В мэрии подчеркнули, что «все проблемные места, например, низкие по рельефу, где исторически образовываются локальные подтопления, находятся на контроле у управ районов, для более оперативного отвода воды производится ее откачка помпами и спецмашинами».
Уровень воды на улицах Воронежа поднялся существенно выше тротуара буквально за пару часов. В некоторых местах горожанам приходилось «буквально переплывать дороги», так как «вода доходила до пояса», уточняет издание «Обозреватель Врн».