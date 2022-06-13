"Это враги": Михалков о покинувших Россию звездах

Известный режиссер и блогер Никита Михалков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» жестко высказался в адрес всех покинувших РФ после начала спецоперации звезд шоу-бизнеса. Он назвал их «врагами». Об этом пишет «Газета.Ru».

«Тот, кто подводит, это не интеллигенция, это враги. Потому что интеллигенция всегда со своим народом!», - подчеркнул Никита Михалков.

Режиссер также рассказал о своем видении российской повестки. Он отметил, что на протяжении двух десятилетий страна постепенно «отползала от края пропасти». По его мнению, Россия дошла до рубежа, «когда или рождается заново, или нет».

«Отступать некуда. То, что с нами хотят сделать — это происходит веками», - напомнил Михалков.