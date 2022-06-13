В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
28 минут назад

Более 3,5 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях в День России

ТАССиещё 3

Свыше 3,5 млн человек приняли участие в 4,3 тыс. праздничных мероприятий, которые проходили в День России, серьезных нарушений правопорядка не допущено. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Во всех регионах нашей страны состоялись мероприятия, посвященные Дню России - концерты, фестивали, салюты. В общей сложности прошло свыше 4,3 тыс. праздничных акций, в которых приняли участие более 3,5 млн человек", - сообщила она.

По словам Волк, общественный порядок и безопасность граждан при проведении мероприятий обеспечили около 43,6 тыс. сотрудников МВД России, а также военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин и работники частных охранных организаций.

"Серьезных нарушений правопорядка и чрезвычайных происшествий во время празднования не допущено", - добавила представитель ведомства.

Общество,Видео,Ирина Волк,МВД России,Росгвардия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители