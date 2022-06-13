Свыше 3,5 млн человек приняли участие в 4,3 тыс. праздничных мероприятий, которые проходили в День России, серьезных нарушений правопорядка не допущено. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Во всех регионах нашей страны состоялись мероприятия, посвященные Дню России - концерты, фестивали, салюты. В общей сложности прошло свыше 4,3 тыс. праздничных акций, в которых приняли участие более 3,5 млн человек", - сообщила она.
По словам Волк, общественный порядок и безопасность граждан при проведении мероприятий обеспечили около 43,6 тыс. сотрудников МВД России, а также военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин и работники частных охранных организаций.
"Серьезных нарушений правопорядка и чрезвычайных происшествий во время празднования не допущено", - добавила представитель ведомства.