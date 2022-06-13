Свыше 3,5 млн человек приняли участие в 4,3 тыс. праздничных мероприятий, которые проходили в День России, серьезных нарушений правопорядка не допущено. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.