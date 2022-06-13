В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
29 минут назад

Ушел из жизни экс-спецназовец Плюснин, убивший афганского диктатора Амина

Газета.Ruиещё 2

Умер бывший сотрудник группы «Альфа» Александр Плюснин, который в конце декабря 1979 года ликвидировал афганского диктатора Хафизуллу Амина во время штурма его резиденции советским спецназом. Об этом на своем сайте сообщил совет Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Умер убивший афганского диктатора Амина экс-спецназовец Плюснин
Фото:  "Спецназ России" "Спецназ России"

«На 73-м году жизни скончался Александр Николаевич Плюснин. Герой штурма дворца Амина. Мастер спорта СССР и многократный чемпион КГБ СССР по самбо. Легенда отечественного спецназа», — говорится в публикации.

В Афганистане решили перенести столицу

Плюснин был среди бойцов «Грома» («Альфа») и «Зенита», которые штурмовали резиденцию афганского диктатора 27 декабря 1979 года. Он швырнул на втором этаже здания гранату, от осколка которой умер Амин.

Совет Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» выразил глубокие соболезнования родным погибшего бывшего спецназовца.

Общество,КГБ СССР,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители