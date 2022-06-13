Умер убивший афганского диктатора Амина экс-спецназовец Плюснин

Умер бывший сотрудник группы «Альфа» Александр Плюснин, который в конце декабря 1979 года ликвидировал афганского диктатора Хафизуллу Амина во время штурма его резиденции советским спецназом. Об этом на своем сайте сообщил совет Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».