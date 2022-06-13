Умер убивший афганского диктатора Амина экс-спецназовец Плюснин

Умер бывший сотрудник группы «Альфа» Александр Плюснин, который в конце декабря 1979 года ликвидировал афганского диктатора Хафизуллу Амина во время штурма его резиденции советским спецназом. Об этом на своем сайте сообщил совет Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
«На 73-м году жизни скончался Александр Николаевич Плюснин. Герой штурма дворца Амина. Мастер спорта СССР и многократный чемпион КГБ СССР по самбо. Легенда отечественного спецназа», — говорится в публикации.
Плюснин был среди бойцов «Грома» («Альфа») и «Зенита», которые штурмовали резиденцию афганского диктатора 27 декабря 1979 года. Он швырнул на втором этаже здания гранату, от осколка которой умер Амин.
Совет Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» выразил глубокие соболезнования родным погибшего бывшего спецназовца.