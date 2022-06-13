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27 минут назад

В России впервые с 14 апреля 2020 года выявили менее 3 тыс. заболевших ковидом за сутки

ТАСС

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 996, до 18 379 583, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В России выявили менее 3 тысяч заболевших ковидом за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Впервые с 14 апреля 2020 года в стране выявлено менее 3 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,02%.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 724, что на 11,6% меньше, чем днем ранее, когда были госпитализированы 819 заболевших.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 3 684, до 17 798 245.

Днем ранее там заявляли о 3 480 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 56, до 380 076.

В стране зафиксировали минимальное с 7 сентября 2020 года количество смертей из-за ковида за сутки.

Ситуация в регионах

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 180 против 217 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

В относительном выражении прирост составил менее 0,01%. Всего в городе с начала пандемии выявили 2 773 720 случаев заражения.

Число умерших в столице возросло на 11 против 13 днем ранее, до 43 906.

В Подмосковье выявили 108 случаев заражения коронавирусом за сутки.

В Санкт-Петербурге выявили 203 случая заражения коронавирусом за сутки.

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