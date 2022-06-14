В России выявили 2797 случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 797, до 18 382 380. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 708, что на 2,2% меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее было зарегистрировано 724 случая госпитализации. Количество госпитализаций снизилось в 35 регионах РФ, выросло также в 35. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 3 324, до 17 801 569.

Днем ранее в штабе сообщили о 3 684 вылечившихся.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 96,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 61, до 380 137.

Днем ранее было зафиксировано 56 смертей.