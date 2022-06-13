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47 минут назад

Володин: Система высшего образования нуждается в изменениях

Агентство «Москва»иещё 2

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости создать в России собственную национальную систему высшего образования на основе лучших практик современности и советского периода. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Володин: Система высшего образования нуждается в изменениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Неделю назад обсуждали с вами вопрос о будущем высшего образования и Болонской системы в нашей стране. В опросе приняли участие более 413 тыс. человек. Нынешняя система высшего образования нуждается в изменениях. За это высказались 90% проголосовавших», - написал Володин.

Он отметил, что важно ответственно подойти к решению этой задачи. «Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», - подчеркнул спикер Госдумы.

Как уточнил Володин, этот и другие вопросы обсудят 27 июня 2022 года на парламентских слушаниях в Государственной думе с участием министра науки и высшего образования, представителей вузов и экспертов.

Общество,Вячеслав Володин,Госдума,
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