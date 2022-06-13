Володин: Система высшего образования нуждается в изменениях

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости создать в России собственную национальную систему высшего образования на основе лучших практик современности и советского периода. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

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«Неделю назад обсуждали с вами вопрос о будущем высшего образования и Болонской системы в нашей стране. В опросе приняли участие более 413 тыс. человек. Нынешняя система высшего образования нуждается в изменениях. За это высказались 90% проголосовавших», - написал Володин.

Он отметил, что важно ответственно подойти к решению этой задачи. «Очевидно: западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», - подчеркнул спикер Госдумы.