Российские кинотеатры стали закрываться или работать по выходным

На фоне стремительного падения оборота из-за отсутствия голливудских кинолент кинотеатры в российских регионах принимают решение сократить рабочее время или переходят на работу по выходным. Об этом со ссылкой на бизнес-омбудсменов сообщает ТАСС.

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Комментируя текущую ситуацию, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров в беседе с агентством указал, что согласно данным владельцев кинотеатров, за первое полугодие выручка снизилась на 60 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. То же самое, по его словам, происходит и с посещаемостью.

Агентство отмечает, что Ассоциация владельцев кинотеатров Нижегородской области выявила сокращение проката на 70 процентов в апреле и мае, в Нижнем Новгороде большие кинотеатры открывают не все залы. В Кемеровской области закрытий не зафиксировано, однако по словам кузбасского бизнес-омбудсмена Елены Латышенко, число залов сокращается, кинотеатрам в малых городах труднее.

Согласно данным ассоциации, к середине апреля закрылись 36,4 процента кинозалов в стране, фактически число объектов сократилось до 3633. В ассоциации предполагают, что кинотеатры сгенерируют совокупный убыток в размере не менее 11,1 миллиарда рублей к концу 2022 года. В соответствии с прогнозами, максимальный уровень сборов отечественных фильмов до конца года составит порядка 6,142 миллиарда рублей.

ТАСС указывает, что в киноотрасли работает порядка 55 тысяч человек, включая 35 тысяч сотрудников кинотеатров и 20 тысяч занятых в кинопроизводстве.