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22 минуты назад

Прогноз погоды: глава Гидрометцентра Вильфанд рассказал, каким будет лето в России

Ura.Ru

Температура воздуха летом 2022 года в европейской и южной частях России будет выше нормы. Об этом URA.RU сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Глава Гидрометцентра дал прогноз на лето в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На европейской территории России температурный фон ожидается около и несколько выше нормы. На юге европейской России преимущественно выше нормы. В умеренных широтах лето будет не такое жаркое, как в прошлом году», — сказал Роман Вильфанд.

В южных районах страны ожидается меньше осадков, чем в прошлом году, отметил специалист.

«На юге, где Краснодарский край, Крым, Ставрополье, там температура будет выше, чем в прошлом году и с меньшим количеством осадков. А вот наиболее высокая вероятность того, что температура будет выше нормы, это в Красноярском крае и в Якутии», — уточнил он.

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При этом, подчеркнул глава Гидрометцентра, подобные долгосрочные прогнозы имеют не самый высокий процент осуществления прогноза.

«Ученые разрабатывают модели циркуляции атмосферы и каждый раз выпускают прогнозы на зиму, лето. При этом очень важно, что они никогда не уверены, что будет именно такое лето, которое спрогнозировали. Есть такое понятие, которое характеризует степень уверенности в правильном прогнозе. Так вот, когда речь идет о долгосрочном прогнозе степень уверенности не может быть более 65-67%», — заключил Роман Вильфанд.

Общество,Роман Вильфанд,
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