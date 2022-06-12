Глава Гидрометцентра дал прогноз на лето в России

«Ученые разрабатывают модели циркуляции атмосферы и каждый раз выпускают прогнозы на зиму, лето. При этом очень важно, что они никогда не уверены, что будет именно такое лето, которое спрогнозировали. Есть такое понятие, которое характеризует степень уверенности в правильном прогнозе. Так вот, когда речь идет о долгосрочном прогнозе степень уверенности не может быть более 65-67%», — заключил Роман Вильфанд.