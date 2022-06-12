Россияне активно бронируют авиабилеты в Индонезию

Объем бронирования авиабилетов из России в Индонезию вырос на 125% несмотря на то, что туда сейчас нет прямых рейсов и лето — не сезон, сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу оператора OneTwoTrip. В первую неделю июня спрос на билеты в Индонезию увеличился более чем в два раза.

Фото: Made Nagi/EPA/TASS Made Nagi/EPA/TASS

По данным компании, в апреле и мае доля бронирований туров в страну составляла менее 1%, а уже в первую неделю июня объем заказов вырос почти до 2%. Триггером роста продаж в мае стала отмена в Индонезии обязательных ПЦР-тестов при въезде в страну. Но там сохранили обязательное условие о вакцинации путешественника.

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В основном туда едут сейчас туристы из Приморья — говорит вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян:

— Сейчас у нас нет прямых рейсов в Индонезию, мы летаем через третьи страны. Но да, действительно, учитывая, что совсем недавно поток был совсем небольшой, то сейчас турпоток туда вырос. Хотя традиционно лето считается не высоким сезоном для Индонезии, россияне массово начинают ездить с конца октября. Билеты стоят примерно 50, 60, 70 тысяч рублей в обе стороны, зависит от того, какие даты вы берете и какими авиакомпаниями пользуетесь. Само проживание в Индонезии стоит сейчас недорого, примерно 50 долларов стартует в сутки, но что-то хорошее стоит уже порядка 100 долларов в сутки, это где-то 4-звездочные отели. На Бали едет примерно 90% россиян и выбирают именно этот остров.

— То есть нашим гражданам там комфортно в плане обмена валют?

— Обмен валют делается весь в России, то есть люди уже едут с долларами. Вся Юго-Восточная Азия находится в долларовой зоне, туда ехать с евро никакого смысла нет. Карта «Мир», естественно, там не работает, зато там неплохо работает Union Pay. Очень много российских банков выдают карту Union Pay. Многие думают, что там сезон дождей, там нет как такового сезона дождей. Дожди могут конечно идти, но это какой-то короткий, там, 30 минут, и при температуре плюс 35, естественно это все за 20 минут высыхает. Азиатская часть России — Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Чита, они все уже поедут этим летом, им сейчас в Турцию дольше ехать, чем в ту же Индонезию.