Православная церковь отмечает один из главных праздников – День Святой Троицы, который также называют Пятидесятница или Сошествие Святого Духа. Согласно вероучению, в этот день миру явилась третья ипостась Бога — Святой Дух.

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«Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать», — говорится в книге Деяний апостолов.

Название Пятидесятница происходит от того, что Святой Дух сошел на апостолов на 50-й день после Пасхи.

Храмы в этот день украшаются цветами и березовыми ветками, а священники облачаются в зеленые одежды. Этот цвет является символом животворения и вечной жизни.

В древние времена на этот день, как и на Ивана Купалу, плеливеники из травы и цветов, а затем отправляли их по реке. Так девушки гадали на жениха: нашедший венок и был суженым. Языческие корни обрядов связаны с тем, что христианский праздник совпадал с восточнославянским. Церковь обряды гадания осуждает.