Названы востребованные летом у россиян врачи

Наибольшее количество обращений к врачам в сезоне чаще всего происходит в июле. По данным страховщика, особенно актуальными становятся лоры: посещаемость специалиста летом достигает 64 процентов от общего числа приемов. Тогда как у гастроэнтерологов данный показатель составляет порядка 56 процентов, а у терапевтов — 50 процентов. Также в первой десятке по степени востребованности оказываются акушеры-гинекологи, травматологи и неврологи.