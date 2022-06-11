Россияне нашли способ бесплатно отдохнуть на море всей семьей

Вакансии у моря стали пользоваться большой популярностью с началом лета. Наиболее востребованы должности в частных мини-отелях, так называемых «гестхаусах». Отмечается, что такая работа может стать у россиян заменой отдыха в законном отпуске. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные онлайн-платформ по трудоустройству.

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«Двух горничных в свои гостевые дома ищем с марта. Но вплоть до начала июня никто на наши 20 тыс не хотел, а больше мы не можем дать. А с началом лета вдруг такой поток желающих, что муж смеется, что будет кастинг. Пишут, фото шлют», - сообщила корреспондентам издания хозяйка трех мини-отелей.

Аналитики полагают, что в этом нет ничего необычного. По их мнению, это совершенно естественный процесс.

«Настал сезон отпусков, люди немного очнулись от рабочих и насущных проблем, и поняли, что билетов на юг уже нет и в помине. Цены на отдых кусаются, а к морю хочется. Вот некоторые и выходят из положения, нанимаясь на сезонную работу на морском воздухе. Все лучше, чем дома сидеть», - считают эксперты.

Они отметили, что россияне устраиваются в «маленькие частные гостиницы, потому что туда проще временно оформиться во время отпуска на основном месте работы, чем в крупные отели, где штат либо уже укомплектован, либо очень долгая бюрократическая волокита».