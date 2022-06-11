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7 минут назад

На российский город обрушился снегопад в июне

Майк Габриелян

В Магаданской области наступило «многоснежное лето». На регион обрушился снегопад, местные жители публикуют в соцсетях фото поселков и перевалов, засыпанных снегом. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Вечером солнце светило, а утром снега навалило. Это я на Штурмовском перевале, буду цепи надевать», - рассказал дальнобойщик, снявший июньский снегопад на перевале Штурмовой в Ягоднинском районе Магаданской области.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни значительного потепления на Колыме не ожидается. На следующей неделе в регионе снова будут идти дожди.

На этой неделе МЧС распространило экстренное предупреждение о ливневых дождях во всех районах Магаданской области. После дождей резко упала температура воздуха. Несколько дней назад воздух прогревался до +25 градусов по Цельсию, сейчас местами температура опустилась до ноля.

Ранее подобная погода была зафиксирована в Томске: 2 июня здесь тоже выпал снег.

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