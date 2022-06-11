В ГАБТ прошло награждение победителей международного конкурса артистов балета

Торжественная церемония награждения победителей XIV Международного конкурса артистов балета состоялась в субботу в Бетховенском зале Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), передает корреспондент ТАСС.

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"Самые талантливые молодые артисты балета со всего мира стремятся принять участие в этом легендарном конкурсе с полувековой историей и заявить о себе на весь мир. И сегодня здесь собрались победители - лучшие из лучших", - отметила ведущая церемонии. Открыла церемонию оперная певица, солистка ГАБТ Алина Яровая.

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В старшей возрастной группе исполнителей (до 27 лет) у женщин-солисток первое место не было присуждено никому, второе поделили Малика Ельчибаева из Казахстана и Анастасия Смирнова из России. Третья премия досталась Юджин Ким из Республики Корея и Екатерине Варламовой из РФ. У солистов-мужчин лучшим признан Дмитрий Смилевски. Второе место занял Дмитрий Выскубенко из России, третье - россиянин Максим Изместьев.

В номинации "Дуэт" у женщин первая премия присуждена россиянке Марии Ильюшкиной. Второе место поделили Аманда Гомес из Бразилии и Елена Свинко из РФ, на третьем - Лири Вакабаяси из Японии и Камилла Исмагилова из России. В той же номинации у мужчин золото получил Вагнер де Карвалхо из Бразилии, на втором месте - Дангыт Субедей из России, на третьем - россиянин Никита Корнеев и Кубаныч Шамакеев из Киргизии.

В младшей возрастной группе (до 18 лет) лучшей солисткой стала россиянка Мария Кошкарева, на втором месте - Ярославна Куприна из РФ. Третье место члены жюри присудили также россиянке Камиле Султангареевой. У солистов-юношей золото получил россиянин Макар Михалкин, серебро поделили Лука Добош из Румынии и Тайга Кодама-Помфрет из Великобритании. Бронза досталась Ивану Одинцову (РФ) и Чжон Чхон из Республики Корея. В номинации "Дуэт" серебро отдали Валерии Кузнецовой из России, третье место - у россиянки Дарьи Чугуновой. Серебра в дуэте среди юношей удостоен Рома Гуделев из Белоруссии.

Также в обеих возрастных группах были вручены грамоты, дипломы и спецпремии за партнерство. В младшей группе премия за партнерство отдана Олегу Мангадаеву и Льву Копылову, в старшей ее получила Мана Кувабара.

О конкурсе

Гран-при члены жюри приняли решение никому не присуждать. За всю историю конкурса обладателями наивысшей награды стали только четыре артиста, это Надежда Павлова (1973), Ирек Мухамедов (1981), Андрей Баталов (1997) и Денис Матвиенко (2005).

Состязание лучших балетных исполнителей этого года посвящено 95-летнему юбилею народного артиста СССР, выдающегося хореографа Юрия Григоровича. Конкурс начался 3 июня, в субботу - его завершающий день, помимо церемонии награждения, на Исторической сцене пройдет гала-концерт с участием лауреатов.

Всего на смотр было подано 343 заявки из 33 стран. По итогам отборочного тура по видеозаписям участниками конкурса стали 112 танцовщиков. В третий тур старшей группы вышли 27 артистов из девяти стран, в младшей группе в третьем туре выступали 16 артистов из Великобритании, Белоруссии, Республики Корея, России и Румынии.

Оценивало мастерство конкурсантов авторитетное жюри, которое возглавил Юрий Григорович. Так, определили победителей худрук Санкт-Петербургского театра балета и Академии танца Борис Эйфман, прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова, и. о. ректора Московской государственной академии хореографии Марина Леонова, и. о. ректора Академии Русского Балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе и другие прославленные деятели мирового балетного искусства, в частности из Белоруссии, Италии, Южной Кореи, Китая и других стран.