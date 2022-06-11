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56 минут назад

Меньше и дороже: в новом «Макдоналдсе» нашли замену «Биг Тейсти»

Майк Габриелян

В обновленном российском «Макдоналдсе» вместо «Биг Тейсти» посетителям предложат бургер «Биг Гранд». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Меньше и дороже: в новом «Макдоналдсе» нашли замену «Биг Тейсти»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Новый бургер будет стоить дороже: 289 рублей (ранее - 268 рублей). Он немного меньше, в его составе булки, мясо в пропорции четыре к одному, сыр чеддер, салат, помидор, лук, кетчуп, а также соус гриль. Оригинальный соус «Биг Тейсти» пришлось убрать.

Ранее стало известно, что в меню российского «Макдоналдса» не будет блюд с американскими названиями. Вместо «Чикен Макнаггетс» в российской версии появятся просто «Наггетсы».

Американская компания покинула российский рынок после начала спецоперации на Украине. Сеть ресторанов купил предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Уже 12 июня в Москве и области откроются первые 15 обновленных «Макдоналдсов». Всего в России к перезапуску готовы 840 точек под новым брендом.

После открытия новую сеть собираются посетить 54% опрошенных россиян.

Общество,Александр Говор,McDonald's,
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