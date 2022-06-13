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1 час назад

Никита Михалков отреагировал на отъезд звезд шоу-бизнеса из России

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Кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер Никита Михалков отреагировал на отъезд звезд шоу-бизнеса из России и назвал их «врагами». Его слова приводит Пятый канал.

«Тот, кто подводит, это не интеллигенция, это враги. Потому что интеллигенция всегда со своим народом!» — заявил Михалков после вручения ему звезды Героя Труда в Кремле.

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Ранее актер Дмитрий Певцов прокомментировал отъезд звезд из России. Он отметил, что в стране есть много талантов, которые займут место уехавших артистов и будут замечательно работать.

Общество,Видео,Дмитрий Певцов,Никита Михалков,
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