Кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер Никита Михалков отреагировал на отъезд звезд шоу-бизнеса из России и назвал их «врагами». Его слова приводит Пятый канал.
«Тот, кто подводит, это не интеллигенция, это враги. Потому что интеллигенция всегда со своим народом!» — заявил Михалков после вручения ему звезды Героя Труда в Кремле.
Ранее актер Дмитрий Певцов прокомментировал отъезд звезд из России. Он отметил, что в стране есть много талантов, которые займут место уехавших артистов и будут замечательно работать.